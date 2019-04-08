В Екатеринбурге охранник стоянки получил ожоги второй степени

Posted 8 апреля 2019, 03:24
Published 8 апреля 2019, 03:24
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 апреля. Пожар в будке охранника заметил местный житель, парковавший на стоянке автомобиль. Очевидец вызвал пожарных.
Охранник смог самостоятельно эвакуироваться из горящей будки, однако получил ожоги первой и второй степени, он был госпитализирован в медучреждение.
В будке находился газовый баллон, однако ЧП удалось своевременно предотвратить. На территории стоянки находились охранные собаки, они не пострадали. Удалось также избежать перекидывания огня на автомобили.
В огне сгорели все личные документы охранника стоянки. Причина пожара пока неизвестна.
На минувшей неделе в Екатеринбурге за одну ночь сгорели восемь машин. Один из пожаров произошел на территории подземного паркинга.