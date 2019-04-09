Евгений Куйвашев не приедет на Фестиваль постной кухни в Нижнем Тагиле

По словам мэра, Евгения Куйвашева в день проведения фестиваля не будет в Свердловской области. Присутствие на мероприятии звезды шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой также находится под вопросом – актриса пока не дала точного согласия. Кроме того, приглашения на фестиваль будут разосланы депутатам городской думы и регионального Заксобрания.