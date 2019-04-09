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Posted 9 апреля 2019, 07:29

Published 9 апреля 2019, 07:29

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Евгений Куйвашев не приедет на Фестиваль постной кухни в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев не приедет на Фестиваль постной кухни в Нижнем Тагиле

9 апреля 2019, 07:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не сможет приехать в Нижний Тагил на Фестиваль постной кухни, который пройдет 20 апреля. Об этом на заседании оргкомитета сообщил глава города Владислав Пинаев.

По словам мэра, Евгения Куйвашева в день проведения фестиваля не будет в Свердловской области. Присутствие на мероприятии звезды шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой также находится под вопросом – актриса пока не дала точного согласия. Кроме того, приглашения на фестиваль будут разосланы депутатам городской думы и регионального Заксобрания.

Фестиваль постной кухни пройдет на базе Городского дворца детского и юношеского творчества. Как рассказала директор дворца Оксана Михневич, площадка полностью готова для проведения мероприятия.

Единственное, за что мы опасаемся – это обозначение въездов и выездов на парковку ГДДЮТ, так как будет много приезжих, сообщила Оксана Михневич.

Владислав Пинаев принял решение выехать на место вместе с сотрудниками ГИБДД, чтобы разработать схему движения автомобилей на время фестиваля во избежании транспортного коллапса.

На сегодняшний день заявки на участие подали пять организаций общественного питания – Нижнетагильский торгово-экономический колледж, гостиничный комплекс «Аист», кафе «На полустаночке», ООО «Комбинат общественного питания» и сеть магазинов «Медведь». На ярмарку пока заявились 29 участников.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Фестиваль#Владислав Пинаев#Евгений Куйвашев#Совещание#Пост
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