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Posted 10 апреля 2019, 06:08

Published 10 апреля 2019, 06:08

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

«Тагилнефтепродукт» и «Вектор развития» нарушали пожарную безопасность

10 апреля 2019, 06:08
ООО «Тагилнефтепродукт» и ООО «Вектор развития» привлечены к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности, сообщает Нижнетагильская транспортная прокуратура.

Установлено, что на станции Монзино представителями данных организаций осуществлялась погрузка и разгрузка опасных грузов без обеспечения пожарной безопасности прилегающих к железной дороге зданий и строений.

Руководителями предприятий не проводилась проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации с оформлением соответствующего акта, в структуре лицензиатов отсутствовало специализированное подразделение по ликвидации чрезвычайных ситуаций,сообщает надзорное ведомство.

По ходатайству прокурора Арбитражный суд Свердловской области привлек предпринимателей к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации. ООО «Тагилнефтепродукт» и ООО «Вектор развития» оштрафованы на 30 тысяч рублей каждое.

#Общество#Нижний Тагил#Штраф#Пожарная безопасность#Предприниматель#Железная дорога
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