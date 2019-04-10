«Тагилнефтепродукт» и «Вектор развития» нарушали пожарную безопасность

По ходатайству прокурора Арбитражный суд Свердловской области привлек предпринимателей к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации. ООО «Тагилнефтепродукт» и ООО «Вектор развития» оштрафованы на 30 тысяч рублей каждое.