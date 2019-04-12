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Posted 12 апреля 2019, 16:31

Published 12 апреля 2019, 16:31

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Футболисты «Урала» проведут физкультуру в школах Екатеринбурга

12 апреля 2019, 16:31
Футболисты «Урала» проведут уроки физкультуры в школах Екатеринбурга, которые пришлют самые интересные видеоролики, сообщают «Вечерние Ведомости».

Заявки от школ будут приниматься до 19 апреля. Для участия необходимо записать ролик с ответом на вопрос: «Почему футбольный клуб «Урал» должен приехать именно в вашу школу?» и отправить его на электронный адрес. Обязательным условием является указание номера телефона для обратной связи и ФИО владельца.

«Урал» выберет самые интересные заявки. Футболисты обучат учеников победивших школ навыкам игры в футбол.

#Спорт#Новости УрФО#Свердловская область#Школа#Футбол#Екатеринбург
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