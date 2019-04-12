Футболисты «Урала» проведут физкультуру в школах Екатеринбурга

Заявки от школ будут приниматься до 19 апреля. Для участия необходимо записать ролик с ответом на вопрос: «Почему футбольный клуб «Урал» должен приехать именно в вашу школу?» и отправить его на электронный адрес. Обязательным условием является указание номера телефона для обратной связи и ФИО владельца.