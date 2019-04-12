Футболисты «Урала» проведут физкультуру в школах Екатеринбурга

Posted 12 апреля 2019, 16:31
Published 12 апреля 2019, 16:31
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Заявки от школ будут приниматься до 19 апреля. Для участия необходимо записать ролик с ответом на вопрос: «Почему футбольный клуб «Урал» должен приехать именно в вашу школу?» и отправить его на электронный адрес. Обязательным условием является указание номера телефона для обратной связи и ФИО владельца.
«Урал» выберет самые интересные заявки. Футболисты обучат учеников победивших школ навыкам игры в футбол.