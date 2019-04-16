Экс-директор энергокомпаний из Екатеринбурга получил 7 лет колонии за долги

Сергея Фролова, бывшего директора сразу нескольких энергокомпаний из Екатеринбурга, приговорили к семи годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы в полтора года и штрафу в 100 тыс. рублей. Мужчина с 2011 по 2017 годы причинил поставщикам энергоресурсов ущерб в 253 млн. рублей.

По версии следствия, подсудимый взымал плату за электроэнергию с жителей посёлка Шабровский и нескольких садовых товариществ. При этом деньги поступали на счета подконтрольного Фролову ООО «Региональные электрические системы», однако до непосредственного поставщика АО «Екатеринбургэнергосбыт» они так и не доходили, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Будучи руководителем ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания», ООО «Региональные электрические системы», ООО «Свердкомсеть» и ООО «Свердэнергокомплекс» с 2011 по 2015 годы, подсудимый «заработал» 195 млн. Помимо этого, Фролов был фактическим руководителем ОАО «Карат», осуществляющим производственную деятельность на территории посёлка Шабровский, которое также не платило за электроэнергию. С 2015 по 2017 подсудимый по такой же схеме вывел через ООО «Малая генерация» в Первоуральске почти 60 млн. рублей, которые так и не дошли до поставщика услуг – компании ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Махинации Фролова вскрылись в результате прокурорской проверки. Его осудили за «причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб». Приговор в законную силу не вступил. Данным уголовным делом занимался отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Оперативное сопровождение осуществляли сыщики подразделения по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка МВД. Противоправные действия совершались в Екатеринбурге, Первоуральске и Новой Ляле. В ходе следствия представителями ОВД допрошено свыше 150 свидетелей, проведено 14 бухгалтерских экспертиз, которые позволили установить точную сумму причиненного материального ущерба. Материалы дела составили 36 томов, прокомментировал приговор суда глава пресс-службы свердловского гарнизона полиции Валерий Горелых.