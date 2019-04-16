tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 апреля 2019, 06:06

Published 16 апреля 2019, 06:06

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Мэр Владислав Пинаев даст с женой мастер-класс на Фестивале постной кухни

16 апреля 2019, 06:06
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и его супруга Елена дадут кулинарный мастер-класс. Мероприятие состоится 20 апреля в Городском дворце детского и юношеского творчества в рамках Фестиваля постной кухни.

О проведении мастер-класса от мэра и его супруги организаторы объявили во вторник, 16 апреля, на совещании в администрации.

Я умею только огурцы резать. Готовить буду, само собой, с Еленой Валерьевной [Пинаевой]. Может вы, Вячеслав Алексеевич [Горячкин], ко мне присоединитесь с супругой?сказал глава Нижнего Тагила.

Фестиваль постной кухни пройдет в субботу, 20 апреля, в Городском дворце детского и юношеского творчества. На протяжении четырёх лет мероприятие проходило на территории Екатеринбурга.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Фестиваль#Владислав Пинаев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика