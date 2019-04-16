Мэр Владислав Пинаев даст с женой мастер-класс на Фестивале постной кухни

Posted 16 апреля 2019, 06:06
Published 16 апреля 2019, 06:06
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
О проведении мастер-класса от мэра и его супруги организаторы объявили во вторник, 16 апреля, на совещании в администрации.
Я умею только огурцы резать. Готовить буду, само собой, с Еленой Валерьевной [Пинаевой]. Может вы, Вячеслав Алексеевич [Горячкин], ко мне присоединитесь с супругой?сказал глава Нижнего Тагила.
Фестиваль постной кухни пройдет в субботу, 20 апреля, в Городском дворце детского и юношеского творчества. На протяжении четырёх лет мероприятие проходило на территории Екатеринбурга.