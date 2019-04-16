В убийстве жителя тагильского общежития подозревают бывшего боксёра

В ходе следственных мероприятий установлено, что ранее потерпевший и подозреваемый знакомы не были. Подозреваемый приехал в общежитие по проспекту Дзержинского к своему родственнику. Потом подозреваемый вместе со своей знакомой пришёл в гости в жилище потерпевшего и стал распивать с ним спиртное. В ходе распития спиртного между подозреваемым и потерпевшим произошёл бытовой конфликт, на почве этой ссоры и было совершено убийство,рассказали в СК.