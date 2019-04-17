tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2019, 05:15

Published 17 апреля 2019, 05:15

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

Спасатели оказывают помощь оказавшемуся в зоне паводка населению Ирбита

17 апреля 2019, 05:15
Спасательные службы оказывают адресную помощь населению Ирбита, которое оказалось в зоне паводка из-за подъема уровня воды в реке Нице, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

За сутки на лодках сотрудников МЧС были перевезены 12 местных жителей, 4 из которых – дети.

Специалисты сообщают, что подтоплены 17 жилых домов, в которых проживают 40 человек, в том числе 7 детей. В домах нет воды. Жители пострадавших домов отказались от эвакуации.

Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации проводят подворовые обходы, информируют население о действиях при чрезвычайной ситуации, а также о правилах противопожарной безопасности.

В настоящий момент в Ирбит направлены 69 человек и 23 единицы техники для обеспечения безопасности прохождения паводковых вод и оказания помощи населению. За сутки уровень воды в Нице поднялся на 9 см.

Материалы по теме
Дворы 11 домов оказались затоплены в Ирбите из-за паводка
#Происшествия#Свердловская область#Паводок#Ирбит#Подтопление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика