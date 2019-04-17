Спасатели оказывают помощь оказавшемуся в зоне паводка населению Ирбита

Posted 17 апреля 2019, 05:15
Published 17 апреля 2019, 05:15
Modified 17 сентября 2022, 15:58
Updated 17 сентября 2022, 15:58
За сутки на лодках сотрудников МЧС были перевезены 12 местных жителей, 4 из которых – дети.
Специалисты сообщают, что подтоплены 17 жилых домов, в которых проживают 40 человек, в том числе 7 детей. В домах нет воды. Жители пострадавших домов отказались от эвакуации.
Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации проводят подворовые обходы, информируют население о действиях при чрезвычайной ситуации, а также о правилах противопожарной безопасности.
В настоящий момент в Ирбит направлены 69 человек и 23 единицы техники для обеспечения безопасности прохождения паводковых вод и оказания помощи населению. За сутки уровень воды в Нице поднялся на 9 см.