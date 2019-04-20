Супруги Пинаевы показали мастер-класс по приготовлению свекольного салата

Posted 20 апреля 2019, 08:48
Published 20 апреля 2019, 08:48
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Основные ингредиенты блюда - свёкла, мята, постный майонез, солёные огурцы. Глава признался журналисту TagilCity.ru, что изначально хотел использовать редьку, но отказался от неё в пользу менее пахучего ингредиента.
Моя жена прекрасно готовит салат с редькой и картофелем. Чем проще приготовлены блюда, тем они вкуснее, уверен глава.
Владислав Пинаев пообещал журналистам, что соберёт их и угостит этим блюдом.
Помимо Владислава Пинаева мастер-классы по изготовлению постных блюд провели спикер гордумы Алексей Пырин и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Фестиваль постной кухни проходит 20 апреля в Городском дворце детского и юношеского творчества Нижнего Тагила. Корреспонденты TagilCity.ru ведут онлайн с мероприятия.