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Posted 20 апреля 2019, 08:48

Published 20 апреля 2019, 08:48

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Супруги Пинаевы показали мастер-класс по приготовлению свекольного салата

20 апреля 2019, 08:48
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл мастер-класс по приготовлению постного салата. Помогала градоначальнику его супруга Елена.

Основные ингредиенты блюда - свёкла, мята, постный майонез, солёные огурцы. Глава признался журналисту TagilCity.ru, что изначально хотел использовать редьку, но отказался от неё в пользу менее пахучего ингредиента.

Моя жена прекрасно готовит салат с редькой и картофелем. Чем проще приготовлены блюда, тем они вкуснее, уверен глава.

Владислав Пинаев пообещал журналистам, что соберёт их и угостит этим блюдом.

Помимо Владислава Пинаева мастер-классы по изготовлению постных блюд провели спикер гордумы Алексей Пырин и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Фестиваль постной кухни проходит 20 апреля в Городском дворце детского и юношеского творчества Нижнего Тагила. Корреспонденты TagilCity.ru ведут онлайн с мероприятия.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Фестиваль#Владислав Пинаев#Пасха#Пост
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