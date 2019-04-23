Еще один актив депутата ЗакСо Серебренникова находится на грани банкротства

Posted 23 апреля 2019, 04:07
Published 23 апреля 2019, 04:07
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Иск о банкротстве ООО «Гранит - XXI век», принадлежащего Серебренникову, подало ООО «Мега-Строй». Иск подан 22 апреля, сумма исковых требований составляет 3,4 миллиона рублей. В качестве третьего лица в деле заявлен «Межрегиональный центр арбитражных управляющих».
Напомним, что в 2018 году в адрес Арбитражного суда Свердловской области поступило заявление о признании ООО «Группа компаний «Радуга» несостоятельным в связи с суммой задолженности 174 миллиона рублей. Генеральным директором компании на тот момент был Александр Серебренников.