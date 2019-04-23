Еще один актив депутата ЗакСо Серебренникова находится на грани банкротства

Напомним, что в 2018 году в адрес Арбитражного суда Свердловской области поступило заявление о признании ООО «Группа компаний «Радуга» несостоятельным в связи с суммой задолженности 174 миллиона рублей. Генеральным директором компании на тот момент был Александр Серебренников.