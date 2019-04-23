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Posted 23 апреля 2019, 09:51

Published 23 апреля 2019, 09:51

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

В Краснотурьинске убийца троих человек приговорен к пожизненному заключению

23 апреля 2019, 09:51
В Свердловской области к пожизненному лишению свободы и компенсации в размере 1,9 миллиона рублей семьям погибших приговорен житель Краснотурьинска, убивший троих человек, сообщает СУ СК по региону.

Следствием установлено, что 56-летний житель Краснотурьинска 10 февраля 2018 года, находясь в доме своих знакомых, распивал совместно с двумя мужчинами и женщиной алкогольные напитки. В ходе распития между ним и одним из потерпевших возник конфликт. Злоумышленник, вооружившись ножом, подошел к оппоненту, который сидел на диване. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший спрятался за спиной женщины. Подсудимый нанес ей ножевое ранение в область шеи, а затем набросился на мужчину. Он нанес потерпевшему множественные ножевые ранения в область головы, шеи и туловища.

Четвертый участник застолья набросился на нападавшего и стал оттаскивать его от потерпевшего. В этот момент подсудимый ударил его ножом в шею. Все трое потерпевших скончались на месте.

С целью сокрытия преступления мужчина поджог дом, в котором проходило застолье. Тем самым причинив собственнику строения ущерб в размере 400 тысяч рублей.

Жителю Краснотурьинска предъявлено обвинение по пунктам «а»,«б»,«к» части 2 статьи 105 и части 2 статьи 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить семьям погибших суммарно 1,9 миллиона рублей компенсации морального вреда.

#Происшествия#Смерть#Суд#Краснотурьинск#Убийство#Приговор
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