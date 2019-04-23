В Краснотурьинске убийца троих человек приговорен к пожизненному заключению

Следствием установлено, что 56-летний житель Краснотурьинска 10 февраля 2018 года, находясь в доме своих знакомых, распивал совместно с двумя мужчинами и женщиной алкогольные напитки. В ходе распития между ним и одним из потерпевших возник конфликт. Злоумышленник, вооружившись ножом, подошел к оппоненту, который сидел на диване. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший спрятался за спиной женщины. Подсудимый нанес ей ножевое ранение в область шеи, а затем набросился на мужчину. Он нанес потерпевшему множественные ножевые ранения в область головы, шеи и туловища.