В Краснотурьинске убийца троих человек приговорен к пожизненному заключению

Posted 23 апреля 2019, 09:51
Published 23 апреля 2019, 09:51
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
Следствием установлено, что 56-летний житель Краснотурьинска 10 февраля 2018 года, находясь в доме своих знакомых, распивал совместно с двумя мужчинами и женщиной алкогольные напитки. В ходе распития между ним и одним из потерпевших возник конфликт. Злоумышленник, вооружившись ножом, подошел к оппоненту, который сидел на диване. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший спрятался за спиной женщины. Подсудимый нанес ей ножевое ранение в область шеи, а затем набросился на мужчину. Он нанес потерпевшему множественные ножевые ранения в область головы, шеи и туловища.
Четвертый участник застолья набросился на нападавшего и стал оттаскивать его от потерпевшего. В этот момент подсудимый ударил его ножом в шею. Все трое потерпевших скончались на месте.
С целью сокрытия преступления мужчина поджог дом, в котором проходило застолье. Тем самым причинив собственнику строения ущерб в размере 400 тысяч рублей.
Жителю Краснотурьинска предъявлено обвинение по пунктам «а»,«б»,«к» части 2 статьи 105 и части 2 статьи 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить семьям погибших суммарно 1,9 миллиона рублей компенсации морального вреда.