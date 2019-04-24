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Posted 24 апреля 2019, 04:16

Published 24 апреля 2019, 04:16

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Свердловский Минстрой поможет застройщиками искать финансирование

24 апреля 2019, 04:16
Минстрой Свердловской области создаст специальную комиссию, помогающую застройщиками перейти на новое проектное финансирование, которое начнет действовать с 1 июля 2019 года, сообщает правительство региона.

Основная задача новой комиссии - выявление проблем застройщиков в рамках работы программы «Жилье и городская среда». Привычная для застройщиков система работы долевого строительства перестает действовать с 1 июля, продолжить работу по старой системе смогут лишь компании, у которых объекты построены более чем на 30%. Кроме того, на этапе строительства должно быть выкуплено не менее 10% площадей. Комиссия будет помогать строительным компаниям в изыскании средств и взаимодействии с банками.

Специалисты будут выяснять, почему банки отказывают в кредитовании, находить способы повысить привлекательность отклоненной заявки для банка. Где-то прибегать к механизму поручительства, где-то привлекать сторонних инвесторов,сообщает правительство региона.

#Экономика#Свердловская область#Строительство#Застройщик#Долевое строительство
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