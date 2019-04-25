Екатеринбургского депутата Киселева пытались обмануть по телефону

Posted 25 апреля 2019, 04:34
Published 25 апреля 2019, 04:34
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Как рассказал народный избранник, ему поступил звонок, на другом конце провода представились сотрудниками одного из крупнейших банков России. Депутату сообщили, что некто пытается снять деньги с его счета. Однако, счета в данном банке у Киселева нет.
Мы зафиксировали снятие с вашего счета трех тысяч рублей из Сочи. Это показалось нам подозрительным. Прелесть ситуации в том, что нет у меня ничего в этом банке. Я им в ответ, что мне кажется, что вы жулики, так как таких звонков моим друзьям и знакомым было уже несколько,пишет Киселев.
После этого звонившие сразу положили трубку, это подтверждает, что действуют мошенники.
Цель - получить данные ваших карт. Осторожнее. Никаких данных, никакой информации. Кстати, куда полиция смотрит?резюмировал депутат.