tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля 2019, 04:34

Published 25 апреля 2019, 04:34

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Екатеринбургского депутата Киселева пытались обмануть по телефону

25 апреля 2019, 04:34
Депутат городской Думы Екатеринбурга Константин Киселев едва не стал жертвой телефонных мошенников, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Как рассказал народный избранник, ему поступил звонок, на другом конце провода представились сотрудниками одного из крупнейших банков России. Депутату сообщили, что некто пытается снять деньги с его счета. Однако, счета в данном банке у Киселева нет.

Мы зафиксировали снятие с вашего счета трех тысяч рублей из Сочи. Это показалось нам подозрительным. Прелесть ситуации в том, что нет у меня ничего в этом банке. Я им в ответ, что мне кажется, что вы жулики, так как таких звонков моим друзьям и знакомым было уже несколько,пишет Киселев.

После этого звонившие сразу положили трубку, это подтверждает, что действуют мошенники.

Цель - получить данные ваших карт. Осторожнее. Никаких данных, никакой информации. Кстати, куда полиция смотрит?резюмировал депутат.

#Общество#Новости УрФО#Мошенничество#Депутаты#Телефон#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика