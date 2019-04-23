Мошенник уговорил екатеринбурженку заложить жилье ради поминальных венков

По версии следствия, с октября по ноябрь 2016 года мошенник вошел в доверие к незнакомой женщине и предложил создать совместный бизнес по продаже ритуальных венков. Он заверил екатеринбурженку, что для начала необходимо взять кредит под залог квартиры, при этом мужчина уверял, что обязательства по займу он возьмет на себя. На момент заключения сделки у женщины имелась крупная задолженность по квартплате, поэтому с предложением мошенника она согласилась и оформила заём в размере 1 млн рублей под залог жилья.