Мошенник уговорил екатеринбурженку заложить жилье ради поминальных венков
В Екатеринбурге мужчина вошел в доверие к незнакомой женщине и уговорил ее взять кредит на сумму 840 тысяч рублей под залог квартиры. После получения денег злоумышленник скрылся, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
По версии следствия, с октября по ноябрь 2016 года мошенник вошел в доверие к незнакомой женщине и предложил создать совместный бизнес по продаже ритуальных венков. Он заверил екатеринбурженку, что для начала необходимо взять кредит под залог квартиры, при этом мужчина уверял, что обязательства по займу он возьмет на себя. На момент заключения сделки у женщины имелась крупная задолженность по квартплате, поэтому с предложением мошенника она согласилась и оформила заём в размере 1 млн рублей под залог жилья.
Злоумышленнику «для раскрутки бизнеса» женщина отдала 840 тысяч рублей, а остальные средства потратила на оплату коммунальных платежей и личные цели.
Через некоторое время екатеринбурженка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, вследствие чего был задержан 35-летний безработный житель уральской столицы.
В настоящий момент мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.