Мошенники из Екатеринбурга за полгода обманули 9 человек на 750 тыс рублей
Четверых жителей Екатеринбурга будут судить за мошенничество. Двое из них в том числе за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В период с апреля по сентябрь 2018 года обвиняемые обманули 9 екатеринбуржцев, в основном, пожилых людей.
Мошенники работали по отлаженной схеме – один из них под видом сотрудника полиции звонил людям и предлагал помочь за деньги кому-то из родственников, попавших в ДТП. Другой подозреваемый разговаривал с обманутыми от лица попавшего в беду родственника – во время беседы он подтверждал сам факт аварии. После этого «лжеполицейский» называл конкретную сумму, которая может решить проблему. Деньги у потерпевших забирал так называемый «помощник сотрудника» органов внутренних дел.
Мошенники не обращали внимания ни на возраст, ни на материальное положение людей – на одной из пенсионерок они смогли «заработать» всего 2,5 тысячи рублей. 85-летняя старушка решила помочь своему внуку, который якобы оказался в беде. Самая крупная сделка стоила 300 тысяч.
Уголовное дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.