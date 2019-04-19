Мошенники из Екатеринбурга за полгода обманули 9 человек на 750 тыс рублей

Мошенники работали по отлаженной схеме – один из них под видом сотрудника полиции звонил людям и предлагал помочь за деньги кому-то из родственников, попавших в ДТП. Другой подозреваемый разговаривал с обманутыми от лица попавшего в беду родственника – во время беседы он подтверждал сам факт аварии. После этого «лжеполицейский» называл конкретную сумму, которая может решить проблему. Деньги у потерпевших забирал так называемый «помощник сотрудника» органов внутренних дел.