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Мошенники в Нижнем Тагиле лишили денег двух 80-летних пенсионерок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dsc00267

Мошенники в Нижнем Тагиле лишили денег двух 80-летних пенсионерок

Сегодня, 15:58ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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