Мошенники в Нижнем Тагиле лишили денег двух 80-летних пенсионерок

Первый инцидент произошел с 84-летней пенсионеркой накануне 8 Марта. Женщина впустила в квартиру мужчину, преставившегося работником центра по работе с ветеранами. Он сообщил, что принес женщине 6 тысяч рублей - компенсацию за услуги ЖКХ. Мужчина переписал номер пенсионного удостоверения тагильчанки, а затем достал две купюры номиналом 5 тысяч рублей. Злоумышленник попросил у пенсионерки сдачу. Она достала кошелек, в котором было 2 тысячи рублей и несколько сотенных купюр. Молодой человек сообщил, что разменяет деньги и придет на следующий день. Когда женщина поняла, что у нее из кошелька пропала вся наличность, злоумышленник уже скрылся.

Второй инцидент случился с 82-летней пенсионеркой, проживающей на улице Дружинина в Нижнем Тагиле. К ней пришли двое мужчин, которые представились сотрудниками администрации города. Они пояснили, что будут проводить перерасчет за услуги ЖКХ и попросили женщину дать им квитанции. Поиск платежек занял у пенсионерки некоторое время. Пока один из мужчин находился рядом с ней, второй прошел на кухню, где в сумке у пенсионерки лежали 27 тысяч рублей, она накануне получила пенсию. Пропажу денег она заметила только на следующий день, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».