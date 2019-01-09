Мошенник из Екатеринбурга приговорен к 6 годам колонии за хищение более 47,9 млн руб.
Житель Екатеринбурга, состоявший в сговоре со своим товарищем, приговорен к 6 годам колонии за совершение хищения путем мошенничества более 47,9 млн рублей.
Житель Екатеринбурга признан виновным в совершении мошенничества. Установлено, что в период с марта 2012 года по ноябрь 2013 года мужчина действовал в составе группы лиц по предварительному сговору с другим екатеринбуржцем.
Мошенники с целью личного обогащения выдавали гражданам поддельные справки 2-НДФЛ для последующего оформления кредитов. Денежные средства, по словам организаторов «финансовой пирамиды», необходимо было принести в офис ООО «НК «ВИРА» для дальнейшего вложения в прибыльное дело. Окредитованным гражданам назначался процент от полученной суммы.
Также мошенники предусмотрели вознаграждение в рамках акции «Приведи друга». Согласно договору, компания брала на себя обязанность по погашению взятого физическими лицами кредита.
Общий ущерб, нанесенный 19 кредитным организациям, составил более 47,9 млн рублей. Мошенник приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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