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Мошенник из Екатеринбурга приговорен к 6 годам колонии за хищение более 47,9 млн руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мошенник из Екатеринбурга приговорен к 6 годам колонии за хищение более 47,9 млн руб.

Сегодня, 16:18ОбществоФото: maxpixel.net
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