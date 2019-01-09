Мошенник из Екатеринбурга приговорен к 6 годам колонии за хищение более 47,9 млн руб.

Житель Екатеринбурга признан виновным в совершении мошенничества. Установлено, что в период с марта 2012 года по ноябрь 2013 года мужчина действовал в составе группы лиц по предварительному сговору с другим екатеринбуржцем.

Мошенники с целью личного обогащения выдавали гражданам поддельные справки 2-НДФЛ для последующего оформления кредитов. Денежные средства, по словам организаторов «финансовой пирамиды», необходимо было принести в офис ООО «НК «ВИРА» для дальнейшего вложения в прибыльное дело. Окредитованным гражданам назначался процент от полученной суммы.

Также мошенники предусмотрели вознаграждение в рамках акции «Приведи друга». Согласно договору, компания брала на себя обязанность по погашению взятого физическими лицами кредита.