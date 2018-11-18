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Мошенники из Екатеринбурга просят деньги на лечение пострадавшего в ДТП ребенка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мошенники из Екатеринбурга просят деньги на лечение пострадавшего в ДТП ребенка

Сегодня, 10:00ОбществоФото: «Инцидент Екатеринбург»
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