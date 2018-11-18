Мошенники из Екатеринбурга просят деньги на лечение пострадавшего в ДТП ребенка

В Екатеринбурге после аварии 14 ноября, в которой пострадали двое взрослых и один 2-летний ребенок, который до сих пор находится в коме, появились мошенники. Женщина, представляясь сестрой то матери, то отца ребенка, собирает деньги с людей.

По информации от отца ребенка, никакого сбора средств никто из членов его семьи не объявлял. Также мужчина рассказал, что состояние ребенка врачи оценивают, как стабильно тяжелое. Он не приходил в сознание. Самое главное, по словам отца, это то, что нет ухудшений. Однако и прогнозов врачи пока не дают, информирует Е1.ru.