Мошенники из Екатеринбурга просят деньги на лечение пострадавшего в ДТП ребенка
Сегодня, 10:00ОбществоФото: «Инцидент Екатеринбург»
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Мошенники, представляясь родственниками ребенка, который находится в коме после аварии на улице Фурманова в Екатеринбурге 14 ноября, собирают деньги с людей.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге после аварии 14 ноября, в которой пострадали двое взрослых и один 2-летний ребенок, который до сих пор находится в коме, появились мошенники. Женщина, представляясь сестрой то матери, то отца ребенка, собирает деньги с людей.
По информации от отца ребенка, никакого сбора средств никто из членов его семьи не объявлял. Также мужчина рассказал, что состояние ребенка врачи оценивают, как стабильно тяжелое. Он не приходил в сознание. Самое главное, по словам отца, это то, что нет ухудшений. Однако и прогнозов врачи пока не дают, информирует Е1.ru.
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