Сбивший трех человек екатеринбуржец летом был лишён прав по медицинским показаниям

Известно, что лишение прав произошло по медицинским показателям. Какой именно диагноз был поставлен обвиняемому не разглашается.

Напомним, что водитель не захотел ждать на перекресте сигнала светофора и, набрав скорость, поехал по тротуару, сбивая людей. В результате ДТП пострадали 36-летний мужчина, 26-летняя женщина и двухлетний ребенок, которому врачи удалили часть головного мозга из-за полученной травмы. Женщина и ребенок находятся в коме. У мужчины переломы голени, плеча и предплечья.