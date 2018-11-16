Сбивший трех человек екатеринбуржец летом был лишён прав по медицинским показаниям
Сегодня, 19:59ОбществоФото: ГИБДД по Екатеринбургу
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50-летний водитель, который сбил 14 ноября на перекрестке улиц 8 марта и Фурмановав в Екатеринбурге трех человек, шедших по тротуару, был лишен права управлять автомобилем в августе 2018 года.
Сюжеты: Екатеринбург
Известно, что лишение прав произошло по медицинским показателям. Какой именно диагноз был поставлен обвиняемому не разглашается.
Напомним, что водитель не захотел ждать на перекресте сигнала светофора и, набрав скорость, поехал по тротуару, сбивая людей. В результате ДТП пострадали 36-летний мужчина, 26-летняя женщина и двухлетний ребенок, которому врачи удалили часть головного мозга из-за полученной травмы. Женщина и ребенок находятся в коме. У мужчины переломы голени, плеча и предплечья.
Как пишет URA.RU, следователи предполагают, что водитель нарочно наехал на людей. Обвиняемый на два месяца взят под арест, ему предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство двух или более лиц».
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