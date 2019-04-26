Облсуд вынесет окончательный приговор полицейским по делу Головко 13 мая

Напомним, Станислав Головко скончался 3 октября 2017 года в Центральной горбольнице № 1 Нижнего Тагила. В медучреждение мужчину доставили из отдела полиции № 17. Сестра погибшего Екатерина считает, что её брата избивали полицейские на допросах — мужчину принуждали признаться в краже. Подозреваемых оперативников взяли под стражу в конце октября 2017 года, в общей сложности они провели в изоляторе 11 месяцев. После этого Ленинский райсуд изменил меру пресечения на домашний арест — дело с обвинительным заключением прокуратуры передали в суд. Гособвинитель запрашивал для полицейских Егора Ялунина и Дмитрия Панова по 13 лет колонии строгого режима. Для третьего обвиняемого, Анатолия Быкова — 12 лет и 10 месяцев.