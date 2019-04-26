Облсуд вынесет окончательный приговор полицейским по делу Головко 13 мая

Posted 26 апреля 2019, 12:11
Published 26 апреля 2019, 12:11
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
В пятницу, 26 апреля, облсуд рассмотрел апелляцию по делу полицейских из Нижнего Тагила, но решение будет принято только 13 мая. Правоохранителей изначально обвиняли по двум статьям УК РФ — «Причинение тяжких телесных повреждений» и «Превышение должностных полномочий». Дело рассматривал Ленинский райсуд Нижнего Тагила. В декабре 2018 года полицейских Егора Ялунина, Анатолия Быкова и Дмитрия Панова признали виновными только по второй статье. Им назначили наказание в виде 3,5 лет тюрьмы. Однако, ни одну из сторон процесса вердикт судьи Анны Пфейфер не устроил.
Только спустя три месяца после оглашения приговора апелляционная жалоба была принята к рассмотрению в областной суд. 7 марта Егора Ялунина и Анатолия Быкова этапировали из СИЗО при ИК-13 в следственный изолятор Камышлова, Дмитрия Панова оставили в Нижнем Тагиле.
Напомним, Станислав Головко скончался 3 октября 2017 года в Центральной горбольнице № 1 Нижнего Тагила. В медучреждение мужчину доставили из отдела полиции № 17. Сестра погибшего Екатерина считает, что её брата избивали полицейские на допросах — мужчину принуждали признаться в краже. Подозреваемых оперативников взяли под стражу в конце октября 2017 года, в общей сложности они провели в изоляторе 11 месяцев. После этого Ленинский райсуд изменил меру пресечения на домашний арест — дело с обвинительным заключением прокуратуры передали в суд. Гособвинитель запрашивал для полицейских Егора Ялунина и Дмитрия Панова по 13 лет колонии строгого режима. Для третьего обвиняемого, Анатолия Быкова — 12 лет и 10 месяцев.