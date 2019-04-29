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Posted 29 апреля 2019, 07:50

Published 29 апреля 2019, 07:50

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Екатеринбурге за сутки выпало 90% месячной нормы осадков

29 апреля 2019, 07:50
В столице Урала за сутки, с 28 по 29 апреля, выпало 90% месячной нормы осадков, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При движении северо-западного циклона по территории Урала отмечено выпадение осадков в виде снега в Свердловской области, а также в Пермском крае. На территории некоторых районов Свердловской области, в частности, на юге региона, выпала месячная норма осадков. В период с 28 по 29 апреля в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков.

Максимальное количество осадков выпало в Туринской Слободе и Артемовском. В некоторых района высота снежного покрова составила 26-39 сантиметров. Также отмечаются сильный и порывистый ветер, метели, отложение снега на проводах.

Обильные снегопады привели к транспортному коллапсу на трассах региона, а также к задержке некоторых рейсов в аэропорту Кольцово.

Улучшение погодных условий синоптики обещают с середины текущей недели.

#Новости УрФО#Свердловская область#Здоровье#Осадки#Снегопад#Екатеринбург
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