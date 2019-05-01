В Нижнем Тагиле мужчина погиб в ДТП на Северном шоссе

30 апреля в 22 часа в дежурную часть ГИБДД Нижнего Тагила поступило сообщение о ДТП на Северном шоссе. Выехавшими на место сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по Северному шоссе со стороны улицы Щорса в сторону Восточного шоссе, допустил наезд на препятствие - удерживающее ограждение. В момент аварии в автомобиле находился только водитель.