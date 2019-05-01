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Posted 1 мая 2019, 06:58

Published 1 мая 2019, 06:58

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Нижнем Тагиле мужчина погиб в ДТП на Северном шоссе

1 мая 2019, 06:58
30 апреля в Нижнем Тагиле на Северном шоссе произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля «Тойота Королла», сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

30 апреля в 22 часа в дежурную часть ГИБДД Нижнего Тагила поступило сообщение о ДТП на Северном шоссе. Выехавшими на место сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по Северному шоссе со стороны улицы Щорса в сторону Восточного шоссе, допустил наезд на препятствие - удерживающее ограждение. В момент аварии в автомобиле находился только водитель.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте.

Сотрудниками автоинспекции проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства ДТП.

#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Смерть#ГИБДД#Северное шоссе
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