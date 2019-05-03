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Posted 3 мая 2019, 05:25

Published 3 мая 2019, 05:25

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Склад с резиной и рубероидом загорелся в Екатеринбурге

3 мая 2019, 05:25
В одноэтажном здании склада, который находится на улице Малышева в Екатеринбурге, произошёл пожар. В помещении хранились резинотехнические изделия и рубероид, площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило 3 мая в 02:34 по местному времени. На место происшествия прибыли 21 единица пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава. В 04:50 спасатели ликвидировали открытое горение и приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций.

Пострадавших и погибших при пожаре нет, на соседнее административное здание огонь не перекинулся. Причины пожара установят специалисты.

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