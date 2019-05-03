Склад с резиной и рубероидом загорелся в Екатеринбурге

Posted 3 мая 2019, 05:25
Published 3 мая 2019, 05:25
Modified 24 декабря, 18:05
Updated 24 декабря, 18:05
Сообщение о пожаре поступило 3 мая в 02:34 по местному времени. На место происшествия прибыли 21 единица пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава. В 04:50 спасатели ликвидировали открытое горение и приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций.
Пострадавших и погибших при пожаре нет, на соседнее административное здание огонь не перекинулся. Причины пожара установят специалисты.