В Екатеринбурге за одну ночь горели семь заброшенных зданий

Первый пожар произошел в 9 часов вечера в пригороде Екатеринбурга, там на площади 100 квадратных метров горели неэксплуатируемые хозяйственные постройки. На место ЧП выезжали 31 пожарный на шести единицах техники. Тушение огня и проливка сгоревших конструкций длились три часа.

Следующий пожар зафиксирован в 2 часа ночи, на улице Коркинса в Екатеринбурге горело неэксплуатируемое здание. Огонь охватил 100 квадратных метров строения. В тушении огня были задействованы 10 пожарных и две единицы спецтехники.

Также в Екатеринбурге горели заброшенные здания на улице Академика Сахарова. В ликвидации пожара принимали участие 17 спасателей на трех спецмашинах.