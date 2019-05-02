В Екатеринбурге за одну ночь горели семь заброшенных зданий
Сегодня, 12:30ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге за ночь произошел пожар в семи неэксплуатируемых зданиях, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Первый пожар произошел в 9 часов вечера в пригороде Екатеринбурга, там на площади 100 квадратных метров горели неэксплуатируемые хозяйственные постройки. На место ЧП выезжали 31 пожарный на шести единицах техники. Тушение огня и проливка сгоревших конструкций длились три часа.
Следующий пожар зафиксирован в 2 часа ночи, на улице Коркинса в Екатеринбурге горело неэксплуатируемое здание. Огонь охватил 100 квадратных метров строения. В тушении огня были задействованы 10 пожарных и две единицы спецтехники.
Также в Екатеринбурге горели заброшенные здания на улице Академика Сахарова. В ликвидации пожара принимали участие 17 спасателей на трех спецмашинах.
Всего минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар в семи заброшенных зданиях.
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