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В Екатеринбурге за одну ночь горели семь заброшенных зданий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге за одну ночь горели семь заброшенных зданий

Сегодня, 12:30ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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