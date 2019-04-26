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В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали 18 человек из-за пожара в доме на Вые
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали 18 человек из-за пожара в доме на Вые

Сегодня, 14:08ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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