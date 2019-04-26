В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали 18 человек из-за пожара в доме на Вые

Возгорание произошло в квартире на улице Быкова, 29. Пламя возникло на кухне. Хозяин квартиры находился в одной из комнат, когда почувствовал запах дыма. Мужчина увидел пламя и покинул помещение. Его супруга 20 минутами ранее ушла на прогулку с собаками.

Пожарные прибыли на место происшествия в 9:15 . Сотрудники МЧС эвакуировали восемь человек по лестничным маршам, еще 10 человек, в том числе четыре ребенка, были выведены на улицу с помощью дыхательных масок.

В тушении были задействованы шесть единиц техники и 15 человек личного состава. Открытое горение спасателям удалось ликвидировать к 9:45.