В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали 18 человек из-за пожара в доме на Вые
Сегодня, 14:08ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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26 апреля в Нижнем Тагиле произошло возгорание в одной из квартир на Вые, пожарные эвакуировали 18 жильцов, сообщают ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Возгорание произошло в квартире на улице Быкова, 29. Пламя возникло на кухне. Хозяин квартиры находился в одной из комнат, когда почувствовал запах дыма. Мужчина увидел пламя и покинул помещение. Его супруга 20 минутами ранее ушла на прогулку с собаками.
Пожарные прибыли на место происшествия в 9:15 . Сотрудники МЧС эвакуировали восемь человек по лестничным маршам, еще 10 человек, в том числе четыре ребенка, были выведены на улицу с помощью дыхательных масок.
В тушении были задействованы шесть единиц техники и 15 человек личного состава. Открытое горение спасателям удалось ликвидировать к 9:45.
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Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание в распределительной коробке на кухне.
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