Тагильчанин Олег Шатов рассказал о втором чемпионстве в составе «Зенита»

Posted 5 мая 2019, 12:50
Published 5 мая 2019, 12:50
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Самолёт с командой «Зенит» находился в воздухе, когда стало известно, что тульский «Арсенал» выиграл матч против «Локомотива» из Москвы и тем самым обеспечил петербургским футболистам первое место в турнирной таблице. Олег Шатов рассказал, что ощущать себя чемпионом в таком качестве для него ново и необычно.
Такое у меня в первый раз, хотя чемпионом становился дважды. Но без разницы где, главное, что мы все верили в это, ждали, надеялись, работали ради этого и, наконец, добились,поделился впечатлениями футболист.
Когда самолёт с футболистами «Зенита» шёл на взлёт тульский «Арсенал» вёл со счётом 1:0 и уверенности в исходе матча ни у кого не было.
Мы сели спокойно, играли в карты, не было никакого праздничного настроения. Но после того как капитан объявил, что Тула выиграла со счётом 2:0, в самолёте начал твориться какой-то бум – все начали прыгать по салону,рассказал Шатов.
Новое чемпионство для тагильчанина имеет важное значение, но больше всё же запомнился чемпионат России 2014-2015.
Все чемпионства по-своему тяжёлые. Но первое запоминается навсегда, ведь на то оно и первое. Второе чемпионство важно для всего коллектива, для города, для болельщиков. Думаю, мы провели замечательный отрезок, наконец-то вернёмся в Лигу чемпионов и будем дальше штамповать победы,отметил футболист.