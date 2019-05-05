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Posted 5 мая 2019, 12:50

Published 5 мая 2019, 12:50

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Тагильчанин Олег Шатов рассказал о втором чемпионстве в составе «Зенита»

5 мая 2019, 12:50
Уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов дал интервью «Зенит ТВ» сразу после того, как команда узнала о досрочном чемпионстве прямо на борту самолёта.

Самолёт с командой «Зенит» находился в воздухе, когда стало известно, что тульский «Арсенал» выиграл матч против «Локомотива» из Москвы и тем самым обеспечил петербургским футболистам первое место в турнирной таблице. Олег Шатов рассказал, что ощущать себя чемпионом в таком качестве для него ново и необычно.

Такое у меня в первый раз, хотя чемпионом становился дважды. Но без разницы где, главное, что мы все верили в это, ждали, надеялись, работали ради этого и, наконец, добились,поделился впечатлениями футболист.

Когда самолёт с футболистами «Зенита» шёл на взлёт тульский «Арсенал» вёл со счётом 1:0 и уверенности в исходе матча ни у кого не было.

Мы сели спокойно, играли в карты, не было никакого праздничного настроения. Но после того как капитан объявил, что Тула выиграла со счётом 2:0, в самолёте начал твориться какой-то бум – все начали прыгать по салону,рассказал Шатов.

Новое чемпионство для тагильчанина имеет важное значение, но больше всё же запомнился чемпионат России 2014-2015.

Все чемпионства по-своему тяжёлые. Но первое запоминается навсегда, ведь на то оно и первое. Второе чемпионство важно для всего коллектива, для города, для болельщиков. Думаю, мы провели замечательный отрезок, наконец-то вернёмся в Лигу чемпионов и будем дальше штамповать победы,отметил футболист.

#Спорт#Интервью#Нижний Тагил#Футбол#Санкт-Петербург#Самолёт#Чемпионат россии#Футболист
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