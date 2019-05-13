Мэр Екатеринбурга утвердил заместителя по связям с общественностью

Posted 13 мая 2019, 06:45
Published 13 мая 2019, 06:45
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
О назначении было объявлено на аппаратном совещании 13 мая. В обязанности Куземки будет входить взаимодействие со средствами массовой информации, а также с партиями и общественными организациями. Помимо этого, заместитель мэра должен участвовать во внешнеэкономической деятельности и организации значимых мероприятий.
Как пояснила корреспондентам ЕТВ Куземка, основной функцией ее работы будет стратегическое планирование соответствующих направлений городской администрации. Рабочими моментами будут заниматься главы ответственных департаментов и подразделений.
До Екатерины Куземки кресло занимал политолог Анатолий Гагарин, который уволился в начале 2019 года. Ранее сообщалось, что Куземка не будет претендовать на вакантную должность.