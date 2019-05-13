Мэр Екатеринбурга утвердил заместителя по связям с общественностью

О назначении было объявлено на аппаратном совещании 13 мая. В обязанности Куземки будет входить взаимодействие со средствами массовой информации, а также с партиями и общественными организациями. Помимо этого, заместитель мэра должен участвовать во внешнеэкономической деятельности и организации значимых мероприятий.