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Posted 13 мая 2019, 06:45

Published 13 мая 2019, 06:45

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Мэр Екатеринбурга утвердил заместителя по связям с общественностью

13 мая 2019, 06:45
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил на должность своего заместителя по связям с общественностью Екатерину Куземку, сообщает ЕТВ.

О назначении было объявлено на аппаратном совещании 13 мая. В обязанности Куземки будет входить взаимодействие со средствами массовой информации, а также с партиями и общественными организациями. Помимо этого, заместитель мэра должен участвовать во внешнеэкономической деятельности и организации значимых мероприятий.

Как пояснила корреспондентам ЕТВ Куземка, основной функцией ее работы будет стратегическое планирование соответствующих направлений городской администрации. Рабочими моментами будут заниматься главы ответственных департаментов и подразделений.

До Екатерины Куземки кресло занимал политолог Анатолий Гагарин, который уволился в начале 2019 года. Ранее сообщалось, что Куземка не будет претендовать на вакантную должность.

#Политика#Новости УрФО#Назначение#Заместитель#Александр Высокинский#Екатеринбург
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