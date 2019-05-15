tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 мая 2019, 04:31

Published 15 мая 2019, 04:31

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Стадион за 25 миллионов построят на Красном Камне в Нижнем Тагиле

15 мая 2019, 04:31
Еще один стадион будет построен в Нижнем Тагиле, на это выделено 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Новый стадион появится у «Центра образования № 1» на Красном Камне. В настоящий момент уже готова проектно-сметная документация. Служба заказчика городского хозяйства подготавливает документы для проведения аукциона по определению подрядчика, который займется строительством спортивного объекта.

Стадион включит в себя футбольное поле размером 30×60 метров, несколько зон для прыжков в длину и сдачи норм ГТО, площадки для баскетбола и волейбола, четыре дорожки для занятий беговыми видами спорта. Планируется, что на стадионе будут проходить занятия физической культурой для учащихся близлежащих школ.

Напомним, что в Свердловской области правительством разработана программа развития спортивной инфраструктуры и повышения у населения интереса к спорту. Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, планируется, что к 2024 году 55% свердловчан будут заниматься спортом регулярно.

#Спорт#Нижний Тагил#Финансирование#Стадион
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика