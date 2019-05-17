В Невьянске перед судом предстанет автоугонщик

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим братом, находясь в Невьянске, решили угнать автомобиль, вступив в преступный сговор. Мужчины намеревались уехать на чужой машине к себе домой — в Кировград. Сначала злоумышленники попытались завладеть одним транспортным средством, но не удалось. Спустя некоторое время они попытались вскрыть еще один автомобиль, и эта попытка увенчалась успехом.