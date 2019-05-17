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Posted 17 мая 2019, 04:31

Published 17 мая 2019, 04:31

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Невьянске перед судом предстанет автоугонщик

17 мая 2019, 04:31
В Невьянске завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кировграда, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщает СУ СК по Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим братом, находясь в Невьянске, решили угнать автомобиль, вступив в преступный сговор. Мужчины намеревались уехать на чужой машине к себе домой — в Кировград. Сначала злоумышленники попытались завладеть одним транспортным средством, но не удалось. Спустя некоторое время они попытались вскрыть еще один автомобиль, и эта попытка увенчалась успехом.

Однако по дороге их остановил пост ДПС, мужчины испугались и покинули авто. Одному из братьев удалось убежать (он объявлен в розыск), второй мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем и завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 166 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ).

Расследование уголовного дела завершено и передано для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей материалов в суд.

Ранее в Верхней Пышме к 11 годам лишения свободы был приговорен местный житель, угнавший автомобиль и находившийся за рулем в нетрезвом виде. Ранее он был осужден за незаконный оборот наркотических средств.

#Общество#Суд#Уголовное дело#Автомобиль#Невьянск#Угон
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