Переночевала в горах: 15-летняя школьница из Краснотурьинска найдена живой

Ребенок живет с отцом, ее мать проживает в другом регионе. В понедельник девочка сказала отцу, что собирается самостоятельно пойти на Конжаковский камень. Отец не разрешил ей отправляться туда одной. Тогда школьница дождалась, когда отец уйдет на работу, собрала вещи и ушла из дома, написав записку.