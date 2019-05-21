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Posted 21 мая 2019, 15:47

Published 21 мая 2019, 15:47

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Переночевала в горах: 15-летняя школьница из Краснотурьинска найдена живой

21 мая 2019, 15:47
15-летняя школьница из Краснотурьинска, которая пропала 20 мая в горах на севере Свердловской области, найдена живой, сообщает «Комсомольская правда».

Девочка ушла из дома 20 мая, взяв с собой навигатор своего папы и самокат. Полицейские нашли школьницу недалеко от Поляны художников, она в одиночку переночевала в лесу. Девочка направлена в медучреждение.

Ребенок живет с отцом, ее мать проживает в другом регионе. В понедельник девочка сказала отцу, что собирается самостоятельно пойти на Конжаковский камень. Отец не разрешил ей отправляться туда одной. Тогда школьница дождалась, когда отец уйдет на работу, собрала вещи и ушла из дома, написав записку.

Девочка взяла с собой все необходимое для похода, в том числе провизию и спальный мешок. Ребенка искали 45 полицейских и 10 волонтеров.

Напомним, что в январе 2019 года в горах потерялись две туристки. Одна девушка умерла, вторая – лишилась ступней из-за обморожения.

#Происшествия#Девочка#Школьница#Пропажа#Горы
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