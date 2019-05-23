Свердловская прокуратура выявила более 300 нарушений в сфере капремонта

Posted 23 мая 2019, 18:32
Published 23 мая 2019, 18:32
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Среди самых частых нарушений — срывы сроков выполнения работ, а также их ненадлежащее качество, неудовлетворительное осуществление строительного контроля за подрядными организациями.
По итогам выездных проверок свердловская прокуратура вынесла 154 представления и направила в суды общей юрисдикции 24 исковых заявления о принудительном завершении работ. 84 лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Добиться выполнения работ удалось в 1885 домах из 1892 запланированных к ремонту, работы на семи объектах перенесены на 2019 год по инициативе собственников.
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков после анализа результатов проверки потребовал от территориальных прокуроров усилить надзор в сфере защиты прав граждан.