Свердловская область продемонстрировала высокие показатели качества жизни онкобольных

Posted 24 мая 2019, 09:46
Published 24 мая 2019, 09:46
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Благодаря реализации проекта «Здравоохранение» в Свердловской области улучшились показатели статистики по онкобольным. Сейчас в большинстве случаев рак выявляется на первой-второй стадиях, что позволяет увеличить шансы пациента на выздоровление. Положительная динамика достигнута в том числе и благодаря своевременной диагностике.
Наиболее распространенные виды рака у мужчин в Свердловской области: рак легких, кожи и предстательной железы. У женщин наиболее часто диагностируется рак молочной железы, кожи и ободочной кишки.
В минувшем году Областной онкодиспансер провел 225 тысяч приемов, 20 тысяч курсов химиотерапии, пять тысяч курсов лучевой терапии и более 12 тысяч операций.
В 2019 году в Екатеринбурге запустили сканер для диагностики рака, оборудование находится в Центре ядерной медицины. Его стоимость более 200 миллионов рублей. Часть средств на покупку оборудования поступила от частных инвесторов.