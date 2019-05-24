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Posted 24 мая 2019, 09:46

Published 24 мая 2019, 09:46

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Свердловская область продемонстрировала высокие показатели качества жизни онкобольных

24 мая 2019, 09:46
В Свердловской области 57% онкобольных живут более пяти лет с момента постановки диагноза, в то время как показатель по России — 54%, сообщает правительство региона.

Благодаря реализации проекта «Здравоохранение» в Свердловской области улучшились показатели статистики по онкобольным. Сейчас в большинстве случаев рак выявляется на первой-второй стадиях, что позволяет увеличить шансы пациента на выздоровление. Положительная динамика достигнута в том числе и благодаря своевременной диагностике.

Наиболее распространенные виды рака у мужчин в Свердловской области: рак легких, кожи и предстательной железы. У женщин наиболее часто диагностируется рак молочной железы, кожи и ободочной кишки.

В минувшем году Областной онкодиспансер провел 225 тысяч приемов, 20 тысяч курсов химиотерапии, пять тысяч курсов лучевой терапии и более 12 тысяч операций.

В 2019 году в Екатеринбурге запустили сканер для диагностики рака, оборудование находится в Центре ядерной медицины. Его стоимость более 200 миллионов рублей. Часть средств на покупку оборудования поступила от частных инвесторов.

#Больница#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Онкология
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