Свердловская область продемонстрировала высокие показатели качества жизни онкобольных

Благодаря реализации проекта «Здравоохранение» в Свердловской области улучшились показатели статистики по онкобольным. Сейчас в большинстве случаев рак выявляется на первой-второй стадиях, что позволяет увеличить шансы пациента на выздоровление. Положительная динамика достигнута в том числе и благодаря своевременной диагностике.