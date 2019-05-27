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Posted 27 мая 2019, 04:47

Published 27 мая 2019, 04:47

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

В Екатеринбурге экс-бухгалтер кондитерской фирмы дважды взыскала зарплату

27 мая 2019, 04:47
Бывшая сотрудница кондитерской фирмы в Екатеринбурге предоставила судебным приставам два исполнительных листа о взыскании зарплаты за один и тот же период, сообщает УФССП по региону.

Установлено, что при увольнении с предприятия, занимающегося производством кондитерских изделий, женщина получила заработную плату не в полном объеме. В связи с чем она обратилась в суд, который постановил взыскать с работодателя 50 тысяч рублей в пользу истца. Исполнительный лист принят в работу от заявительницы.

Однако позже женщина подала новый исполнительный лист о взыскании задолженности за тот же период, но в большем объеме. При этом не отозвав предыдущий документ. Судебные приставы разъяснили гражданке, что в ее действиях просматриваются признаки мошенничества, так как она подала дважды в суд на взыскание одной и той же задолженности.

Один из исполнительных листов отозван судом, по второму документу произведены выплаты. По факту мошеннических действий организована проверка.

#Общество#Новости УрФО#Деньги#Зарплата#Иск#Екатеринбург
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