В Екатеринбурге экс-бухгалтер кондитерской фирмы дважды взыскала зарплату

Однако позже женщина подала новый исполнительный лист о взыскании задолженности за тот же период, но в большем объеме. При этом не отозвав предыдущий документ. Судебные приставы разъяснили гражданке, что в ее действиях просматриваются признаки мошенничества, так как она подала дважды в суд на взыскание одной и той же задолженности.