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Posted 27 мая 2019, 04:30

Published 27 мая 2019, 04:30

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В России предложили ужесточить правила призыва в армию

27 мая 2019, 04:30
Минобороны предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», ужесточив правила призыва в армию, пишут «Известия».

Нововведение предлагает расширить полномочия призывных комиссий, в частности, дать им право ставить под сомнение диагнозы гражданских врачей. Таким образом, призывник, имеющий отсрочку от армии, может быть направлен на прохождение повторной комиссии. Кроме того, стандартный осмотр может быть заменен на медосвидетельствование. Что позволит расширить комплекс мероприятий, направленных на установление состояния здоровья призывника.

Граждан, не годных к службе в армии по состоянию здоровья, будут направлять на лечение. По результатам которого, в случае выздоровления, гражданин будет призван в армию. Если же он имеет заболевание, которое нет возможности излечить, он может освобождаться от воинской службы бессрочно.

В настоящий момент наиболее частые заболевания, по которым призывник освобождается от службы, это сколиоз, плоскостопие, гипертония, близорукость, заболевания кожи и сахарный диабет.

#Общество#Россия#Армия#Призывники#Правила
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