В России предложили ужесточить правила призыва в армию

Граждан, не годных к службе в армии по состоянию здоровья, будут направлять на лечение. По результатам которого, в случае выздоровления, гражданин будет призван в армию. Если же он имеет заболевание, которое нет возможности излечить, он может освобождаться от воинской службы бессрочно.