Два жителя Нижнего Тагила пострадали в ДТП на въезде в город

ДТП случилось утром в 8:30. 21-летний водитель ВАЗа ехал по Южному проезду со стороны улицы Садоводов и при повороте налево не предоставил преимущество «Хендаю». В результате ДТП он получил ушиб груди и закрытый перелом левого колена, а его пассажир, 28-летняя девушка, — перелом грудного отдела позвоночника.