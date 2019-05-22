Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле
21 мая в ДТП на проспекте Ленина пострадал пятилетний ребенок, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
В 19.45 женщина 1994 года рождения за рулем «Форда» следуя со стороны проспекта Строителей в сторону проспекта Ленина по улице Садовая при развороте допустила столкновение с автомобилем «Лада», которым управлял мужчина 1990 года рождения.
В результате аварии травмы получил пятилетний ребенок, находившийся в отечественном автомобиле. Мальчик был доставлен в медучреждение на автомобиле скорой помощи. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ссадина века. От госпитализации ребенка родители отказались. Потерпевший ехал на заднем сиденье авто в детском кресле. Также различные механические повреждения получили транспортные средства.
Женщина-водитель пояснила, что во время совершения маневра она почувствовала удар по кузову. Мужчина сказал, что он убедился в безопасности движения. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые установят точную картину ДТП.
На момент происшествия оба водителя были трезвы, что подтверждено результатами медосвидетельствования. Женщина ранее четыре раза привлекалась за нарушение ПДД.