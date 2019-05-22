Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле

В 19.45 женщина 1994 года рождения за рулем «Форда» следуя со стороны проспекта Строителей в сторону проспекта Ленина по улице Садовая при развороте допустила столкновение с автомобилем «Лада», которым управлял мужчина 1990 года рождения.

В результате аварии травмы получил пятилетний ребенок, находившийся в отечественном автомобиле. Мальчик был доставлен в медучреждение на автомобиле скорой помощи. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ссадина века. От госпитализации ребенка родители отказались. Потерпевший ехал на заднем сиденье авто в детском кресле. Также различные механические повреждения получили транспортные средства.

Женщина-водитель пояснила, что во время совершения маневра она почувствовала удар по кузову. Мужчина сказал, что он убедился в безопасности движения. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые установят точную картину ДТП.