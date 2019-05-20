Сын миллиардера Алтушкина попал в ДТП в Екатеринбурге

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18 мая в Екатеринбурге в ДТП на дорогой иномарке попал сын миллиардера Игоря Алтушкина, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщается в СМИ, сын миллиардера ехал на Mercedes по улице Хохрякова в левом ряду, в этот момент водитель автомобиля Hyundai начал поворачивать на парковку, не включив поворотники. Иномарка въехала в автомобиль сына бизнесмена. Стоимость Mercedes младшего Алтушкина, по словам очевидцев, составляет несколько миллионов рублей.
По предварительной информации, у дорогой иномарки повреждены диски, бампер и правое крыло.
Видео
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Видео: е1.ru
Игорь Алтушкин является основателем «Русской медной компании», входящей в топ-3 производителей рафинированной меди в России. Бизнесмен включен в список Forbes, его состояние оценивается в 4,4 миллиарда долларов.
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