Сын миллиардера Алтушкина попал в ДТП в Екатеринбурге

Как сообщается в СМИ, сын миллиардера ехал на Mercedes по улице Хохрякова в левом ряду, в этот момент водитель автомобиля Hyundai начал поворачивать на парковку, не включив поворотники. Иномарка въехала в автомобиль сына бизнесмена. Стоимость Mercedes младшего Алтушкина, по словам очевидцев, составляет несколько миллионов рублей.