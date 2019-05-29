tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая 2019, 05:16

Published 29 мая 2019, 05:16

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Свердловской области Минздрав обязали снести аварийное здание больницы

29 мая 2019, 05:16
В Североуральске по требованию прокуратуры снесено аварийное здание больницы, заброшенное с 2014 года и представляющее опасность для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Здание Североуральской центральной больницы площадью более четырех тысяч квадратных метров находилось в открытом доступе для несовершеннолетних, что представляло угрозу их жизни и здоровью. Дети посещали заброшенное строение, в котором были выбиты окна, выгорела крыша, обрушилась часть перекрытий. С баланса медучреждения здание было списано в 2016 году.

Прокуратура направила исковое заявление в адрес Минздрава Свердловской области и ГБУЗ Свердловской области Североуральская центральная городская больница с требованием провести демонтаж аварийного здания за счет собственных средств, а также осуществить последующий вывоз строительного мусора.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Судебное решение исполнено ответчиками, аварийное здание снесено.

25 апреля этого года в Первоуральске пострадал подросток. Мальчика придавило бетонной плитой во время обрушения конструкций аварийного заброшенного здания бывшего интерната. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

#Общество#Прокуратура#Североуральск#Минздрав#Снос#Здание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика