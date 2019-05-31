В Екатеринбурге создателя канала «Плохой спасатель» уволили из МЧС

Роман пояснил, что ему не дали пройти аттестацию и уволили по статье 83 Трудового кодекса Российской Федерации (по обстоятельствам, не зависящим от сторон). Как полагает экс-сотрудник МЧС, реальная причина увольнения — его канал на YouTube, где он рассказывает о проблемах в МЧС. Мужчина сообщил, что это не нравилось вышестоящему руководству. Роман намерен оспаривать решение в суде.