В Нижнем Тагиле нетрезвая женщина выпала из окна

Posted 2 июня 2019, 05:15
Published 2 июня 2019, 05:15
Modified 24 декабря, 18:05
Updated 24 декабря, 18:05
Как рассказали очевидцы инцидента, горожанку нашли в кустах у дома. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По словам горожан, женщина сначала чуть не упала с балкона, тогда инцидент предотвратили находящиеся с ней люди. В этот же вечер случай повторился, она выпала из окна.
Нетрезвая тагильчанка была госпитализирована. Информации о состоянии ее здоровья не поступало.
1 июня на Вагонке на девочку с 9 этажа мальчик скинул водопроводный кран. Пострадавшая с тяжелой черепно-мозговой травмой была госпитализирована в Городскую больницу № 1. Спасти ребенка не удалось, девочка умерла.