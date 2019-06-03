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Posted 3 июня 2019, 04:19

Published 3 июня 2019, 04:19

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Из Кольцово сегодня вылетит первый самолет рейса Екатеринбург — Магадан

3 июня 2019, 04:19
3 июня стартует авиасообщение Екатеринбург — Магадан, информирует пресс-служба «Уральских авиалиний».

Airbus вылетит из Кольцово в 18 часов 50 минут по местному времени. В Магадан самолет прибудет с промежуточной посадкой в Якутске. Как сообщает авиакомпания, минимальная стоимость билета — 7,7 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что авиакомпания снизила стоимость билетов до пяти тысяч рублей.

Напомним, что с инициативой связать Свердловскую область и Колыму прямым авиасообщением выступил экс-глава Нижнего Тагила, губернатор Магаданской области Сергей Носов.

#Транспорт#Новости УрФО#Свердловская область#Самолет#Рейс
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