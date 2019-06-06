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Posted 6 июня 2019, 14:03

Published 6 июня 2019, 14:03

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

В Москве двое юных свердловчан получили награды за героизм

6 июня 2019, 14:03
6 июня в Москве глава МВД России вручил грамоты детям, которые проявили мужество и героизм. Среди них двое свердловчан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Всего на мероприятие приехали 20 детей из 10 регионов страны.

Награды получили 12-летний житель Верхней Салды и юный житель Кировграда. Салдинец стал свидетелем драки, снял ее на телефон и побежал позвать на помощь кого-нибудь из взрослых. Первым, кого он встретил, стал участковый, который задержал злоумышленника. Задержанный получил четыре года колонии, пострадавший мужчина остался жив, но стал инвалидом.

Юный житель Кировграда стал свидетелем того, что двое мужчин снимают канализационный люк. Он снял происходящее на телефон и вызвал полицию. Оба задержанных получили по два года колонии.

Все ребята получили грамоты и подарки.

#Общество#Дети#Свердловская область#Героизм#Награды#МВД России
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