В Москве двое юных свердловчан получили награды за героизм

Награды получили 12-летний житель Верхней Салды и юный житель Кировграда. Салдинец стал свидетелем драки, снял ее на телефон и побежал позвать на помощь кого-нибудь из взрослых. Первым, кого он встретил, стал участковый, который задержал злоумышленника. Задержанный получил четыре года колонии, пострадавший мужчина остался жив, но стал инвалидом.