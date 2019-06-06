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Posted 6 июня 2019, 03:34

Published 6 июня 2019, 03:34

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В Свердловской области программа капитального ремонта выполнена на 50%

6 июня 2019, 03:34
Фонд капремонта Свердловской области подвел промежуточные итоги 2019 года. По данным на начало июня отремонтировано 2 175 домов из запланированных 4 369.

С начала этого года отремонтировано 498 крыш, 91 отмостка, 34 фасада, система электроснабжения заменена в 354 домах региона, в 376 домах отремонтирована система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения заменена в 250 домах, система водоотведения — в 366 МКД, в 194 домах заменена система теплоснабжения. Установлены 13 новых лифтов.

Прием отремонтированных домов осуществляется при участии представителей фонда капитального ремонта, органов местного самоуправления, представителей подрядчика и экспертов в строительной отрасли. Оплата контрактов производится только после приема выполненных работ.

#Общество#Свердловская область#Жилье#Ремонт#Дома
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