Нижний Тагил посетила делегация учёных Российской академии наук

После делегация отправилась на экскурсию по подразделениям ЕВРАЗ НТМК, а закончился первый день визита посещением Нижнетагильского государственного социально-педагогического института и встречей со студенческим сообществом на тему инноваций в территориальном развитии. На второй день гости совершили самостоятельную экскурсию по Нижнему Тагилу.