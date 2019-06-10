Нижний Тагил посетила делегация учёных Российской академии наук

Posted 10 июня 2019, 17:18
Published 10 июня 2019, 17:18
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Приезд гостей состоялся 8 июня. Первым запланированным мероприятием стала встреча в здании мэрии с представителями городской администрации для обсуждения вопросов развития Нижнего Тагила. Стороны обсудили генеральный план муниципалитета, изменения в структуре производства, произошедшие на территории города за последние три десятилетия, систему высшего образования. Также были затронуты проблемы оттока из города молодежи и снижения численности населения.
После делегация отправилась на экскурсию по подразделениям ЕВРАЗ НТМК, а закончился первый день визита посещением Нижнетагильского государственного социально-педагогического института и встречей со студенческим сообществом на тему инноваций в территориальном развитии. На второй день гости совершили самостоятельную экскурсию по Нижнему Тагилу.
Визит крупных учёных РАН прошёл в рамках подготовки к проведению 36-й сессии МАРС на тему «Инновации в территориальном развитии».