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Posted 14 июня 2019, 11:10

Published 14 июня 2019, 11:10

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Свердловская область подписала соглашение о развитии школьного спорта

14 июня 2019, 11:10
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Всероссийской федерации школьного спорта, депутат Государственной думы Ирина Роднина подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство региона.

В рамках него в школах Свердловской области будут создаваться условия для учащихся и педагогов для развития спорта в стенах образовательных учреждений, для комфортных занятий. Будут проводиться мероприятия, направленные на развитие внеурочной работы, улучшение материально-технической базы, повышение интереса к спорту.

Нам важно заинтересовать как можно больше юных уральцев, заразить их спортом и идеей здорового образа жизни. Любить спорт и заниматься спортом нужно всем,подчеркнул губернатор.

Ирина Роднина сказала, что Свердловская область знаменита своими спортсменами и хорошей оснащенностью спортивных учреждений. Она выразила надежду, что идея, направленная на развитее спорта в школах, принесет свои плоды.

#Спорт#Дети#Свердловская область#Евгений Куйвашев
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