tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июня 2019, 09:42

Published 18 июня 2019, 09:42

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Более полутора тысяч свердловчан сдадут ЕГЭ в резервные дни

18 июня 2019, 09:42
В Свердловской области более 1,5 тысячи человек решили воспользоваться возможностью сдать ЕГЭ во время резервных дней, сообщает правительство региона.

Воспользоваться резервным периодом могут выпускники прошлых лет, не довольные итогами экзаменов, выпускники, пропустившие основной период по уважительным причинам. Также выпускники, которые не смогли набрать минимальный балл по обязательным предметам.

По итогам основного периода ЕГЭ выше 80 баллов по математике набрали более тысячи свердловчан, 13 человек набрали 100 баллов, среди них один учащийся политехнической гимназии Нижнего Тагила. Также стали известны итоги аттестации по истории. 80 баллов и более набрали 305 выпускников, 11 человек получили 100 баллов.

#Общество#Свердловская область#Школа#Образование#ЕГЭ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика