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#домахорошо
Опубликованы первые результаты ЕГЭ в российских школах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Опубликованы первые результаты ЕГЭ в российских школах

Сегодня, 09:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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