Опубликованы первые результаты ЕГЭ в российских школах

По предварительным данным, снизилось число выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог баллов ЕГЭ по базовой математике, число неудовлетворительных результатов сократилось на пять тысяч. В этом году увеличилось число школьников, показавших высокий результат при сдаче экзамена. 81-100 баллов получили более 25 тысяч экзаменуемых. Стабильные результаты показали учащиеся в 69 регионах.