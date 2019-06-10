Опубликованы первые результаты ЕГЭ в российских школах

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Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019, выпускники показали результаты выше, чем в прошлом году.
По предварительным данным, снизилось число выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог баллов ЕГЭ по базовой математике, число неудовлетворительных результатов сократилось на пять тысяч. В этом году увеличилось число школьников, показавших высокий результат при сдаче экзамена. 81-100 баллов получили более 25 тысяч экзаменуемых. Стабильные результаты показали учащиеся в 69 регионах.
Результаты экзаменов по географии и литературе остались на уровне прежних лет, средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня вырос на 6 баллов, хороший балл по литературе показали около 60% учащихся, не справились с экзаменом всего 4% школьников.
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