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Posted 19 июня 2019, 09:35

Published 19 июня 2019, 09:35

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Минтранс отказался финансировать вторую ветку метро в Екатеринбурге

19 июня 2019, 09:35
Вторая ветка метро в Екатеринбурге в ближайшее время не появится, это следует из документа Минтранса России.

Проект не одобрен министерством, так как при строительстве новой ветки снизится пассажиропоток на существующей, а подсчет соразмерности затрат и ожидаемого результата в проекте не представлен. Таким образом, возможность финансирования из федерального бюджета не предусмотрена.

Напомним, что появление второй ветки метро ожидалось к 300-летию Екатеринбурга. Она должна была соединить ЖБИ и ВИЗ. Вторая ветка метро планировалась как флагманский проект в честь юбилея города.

#Транспорт#Новости УрФО#Метро#Финансирование#Минтранс#Екатеринбург
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