Минтранс отказался финансировать вторую ветку метро в Екатеринбурге

Posted 19 июня 2019, 09:35
Published 19 июня 2019, 09:35
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Проект не одобрен министерством, так как при строительстве новой ветки снизится пассажиропоток на существующей, а подсчет соразмерности затрат и ожидаемого результата в проекте не представлен. Таким образом, возможность финансирования из федерального бюджета не предусмотрена.
Напомним, что появление второй ветки метро ожидалось к 300-летию Екатеринбурга. Она должна была соединить ЖБИ и ВИЗ. Вторая ветка метро планировалась как флагманский проект в честь юбилея города.