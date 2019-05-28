Екатеринбургское метро берет кредит после повышения стоимости проезда

Метрополитен планирует купить четыре новых вагонных состава. При том, что ранее была поднята стоимость проезда, анонсировалось, что это сделано для обновления вагонного парка. Выплатить кредит ЕМУП планирует до 31 декабря 2027 года. Победителю конкурса предприятие готово заплатить проценты по кредитной ставке в размере 233 миллионов рублей максимально.