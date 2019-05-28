Екатеринбургское метро берет кредит после повышения стоимости проезда
Сегодня, 14:25ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Метрополитен Екатеринбурга возьмет в кредит 486,1 миллиона рублей на покупку новых вагонов, данная информация была размещена на сайте госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Метрополитен планирует купить четыре новых вагонных состава. При том, что ранее была поднята стоимость проезда, анонсировалось, что это сделано для обновления вагонного парка. Выплатить кредит ЕМУП планирует до 31 декабря 2027 года. Победителю конкурса предприятие готово заплатить проценты по кредитной ставке в размере 233 миллионов рублей максимально.
Напомним, что стоимость проезда в метро подорожала с 28 рублей до 32 рублей. Мэрия Екатеринбурга существенное увеличение цены аргументировало инвестиционной составляющей.
В минувшие выходные жители Екатеринбурга, в том числе студенты, вышли на пикет против повышения стоимости проезда. В акции протеста приняли участие несколько десятков человек.
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