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Posted 19 июня 2019, 07:08

Published 19 июня 2019, 07:08

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Синоптики рассказали о летней погоде на Урале

19 июня 2019, 07:08
Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко считает, что начало лета в Свердловской области в этом году «является оптимистичным», пишет интернет-издание Znak

Синоптик отметила, что в прошлом году начало лета было холодным и ненастным, в этом году прогноз более позитивный: замечено больше солнечных дней, а средняя температура соответствует климатическим нормам для региона.

Очень тепло, днем 25-30 градусов, было 10 и 11 июня, прохладная погода наблюдалась 5, 14–17 июня, когда температура была на 5-7° ниже климатической нормы, сообщила синоптик корреспондентам издания.

Избытка осадков не наблюдается, также пока Средний Урал стороной обходят сильные грозы со шквалистым ветром. В ближайшие дни ожидается потепление, в выходные синоптики обещают +19…+25 градусов, возможны дожди.

Ранее Галина Шепоренко рассказала корреспонденту TagilCity.ru, что лето на Урале наступит не раньше 15 июня.

#Свердловская область#Здоровье#Прогноз#Лето#Синоптики
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